「櫻花飄散+女高中生望藍天」日絕美黑板畫曝光　號稱第一名的畢業歌…

▲2名高中女生畫出絕美黑板畫。（圖／翻攝自YouTube／UNIVERSAL MUSIC JAPAN，同下）

記者林瑩真／編譯

用粉筆在黑板上作畫，為畢業生或新生獻上祝福，幾乎已經是日本學校的慣例。近日一張黑板畫（黒板アート）的照片又在網路瘋傳，美麗的色調及充滿意境的構圖，加上作畫者還是2名高中女學生，讓網友驚呼：「高手在民間！」

網路瘋傳的這張黑板畫源自於日本樂團WHITE JAM的一首歌曲《咲かないで》，描寫在櫻花的季節裡，校園中的歡笑、悲傷都即將結束，要面臨一個嶄新的未來，被譽為是2016年第一名的畢業歌曲。

而作畫的2名高中女學生則是高知縣立高知西高校，組合成團體「かさぶたず」，熱衷於黑板畫，更一度參加擁有「黑板畫界甲子園」名號的比賽，拿下最優秀獎。

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▲黑板畫以歌曲《咲かないで》為主題，畫出畢業季節的校園情景。

這張被瘋傳的黑板畫除了飄下花瓣的櫻花樹栩栩如生外，還有高中女孩倚靠著書桌、眺望窗外湛藍天空的模樣，一筆一劃都是校園生活的寫照，藍粉色也相當青春，配上一句歌詞「當某個人微笑的時候，世上某個地方，就有個人代替他哭泣」（誰かが笑うと、世界のどこかで誰かが代わりに泣く），十分唯美。

對於如此厲害的黑板畫，網友們也紛紛留言「如果畢業典禮那天看到這麼美的黑板畫，肯定會哭的」、「黑板均勻上色真的很難」、「太厲害了！之後竟然就擦掉也太浪費了」、「老師：請同學把黑板上的東西抄下來」、「值日生可能會被打」。

不過這張黑板畫早已是2016年的作品，卻因為畫作太厲害重新被翻出，現在仍然受到許多網友讚嘆：「真的是高手在民間！」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。