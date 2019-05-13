插秧機忘了關「一路耕種」秧苗排排躺馬路　日25萬網友笑瘋：秧苗覺得渴

▲日本網友PO文表示，有農夫忘記關插秧機，整條馬路都被種上秧苗。（圖／翻攝自推特／山のケーキ屋・ぐる屋@isshi106）

記者林瑩真／編譯

插秧機可以讓務農人家更加省力，但一個不小心恐怕造成更麻煩的場景！日本一名農夫就利用插秧機耕田，但疑似在換田耕種時，忘記關插秧機，讓插秧機在馬路上「一路耕種」，整條馬路留下一排排的秧苗，有趣的畫面引起瘋傳。

日本富山縣魚津市一名咖啡廳老闆透過推特帳號「山のケーキ屋・ぐる屋」10日凌晨發文表示，去接小孩的途中，意外看到整條路上都是秧苗，應該是有農夫開插秧機換田耕種，卻不小心忘記關就開上馬路，讓秧苗在馬路上無止盡的向遠方延伸，「這還是我第一次看到這種耕田方式」。

「柏油路配秧苗」的超違和畫面被咖啡廳老闆PO出後，立刻吸引大批網友朝聖討論，至今已經吸引近25萬的讚及8萬網友轉推。網友留言「怎麼覺得有點可愛」、「住農村的我也是第一次看到這種事」、「救救稻苗啊www」、「秧苗：感覺有點渴」、「道路覺得好吃」。

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▲一名繪師網友想像麻雀疑惑的樣子，並畫成圖分享。（圖／翻攝自推特／リプかき。@reply_drawing）

不過許多網友也相當心痛，「一株株秧苗都是務農人家的心血啊」、「感覺回收什麼的一定很辛苦」、「如果是我女兒家我就要哭了」，讓原PO也回應：「感覺插秧機主人到下一個田之前都沒有注意到。」但也有務農人家的網友表示，其實插秧機如果直接打到地板或石頭，一般都會有很大的聲音，不知道是不是插秧機故障，或是引擎聲真的太大，插秧機主人才會沒發現。