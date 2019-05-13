關房內逼看片！馬來西亞宿舍管理員爆性侵　「9至15歲男學生」受害不敢說

▲馬來西亞一名學校宿舍管理員涉嫌性侵、性騷擾多名學生。（圖／翻攝自YouTube／ntv7 news）

記者林瑩真／綜合外電報導

馬來西亞一名學生宿舍管理員長涉嫌性侵2名學生並性騷擾另外3名學生，11日晚間被警方逮捕，將還押（指訴訟未決期間將嫌犯送還關押）到17日。

綜合外媒報導，當地警察局長努爾穆沙爾穆罕默德（Noor Mushar Mohamad）指出，該名男子來自吉打（Kedah），在珀利斯（Perlis）一所宗教學校擔任學生宿舍管理員，涉嫌性侵2名學生及性騷擾3名學生，受害者年齡從9歲至15歲都有。

一名15歲男學生聲稱，他被管理員逼迫在管理員房間內進行性行為，並威脅敢講出去就襲擊他，他忍無可忍才在4月24日提出申訴；另一名9歲的男學生則說，他在管理員的房間內一起看了色情片，被強吻熊抱，最後遭到性侵。

9日時，同學校的一名工人告訴管理員警方動向，讓管理員一度逃往霹靂（Perak），但最後仍在11日晚間遭到警方逮捕。目前管理員已承認性侵並性騷擾學生，將還押至17日，詳細調查他的犯罪行為。

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