菲律賓今期中選舉！選民排長龍等待投票　初步結果料今晚出爐

▲ 此次合格選民多達6184萬人，許多人一早現身投票所，等待投下手中一票。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

菲律賓今（13日）舉行期中選舉，將選出12名參議員以及超過1.8萬個地方首長及民意代表。外界認為，這場選舉是檢視現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的強力鎮壓非法毒品、非正統作風及親中政策的關鍵投票。據推測，此次大選將有助他掌權，為他主張的恢復死刑、修憲等承諾鋪平道路。

法新社報導，儘管杜特蒂曾因用髒話開罵而引來爭議，但他打破傳統的作風仍被人民所接受，根據菲律賓民調機構SWS在4月下旬所做的調查，杜特蒂的支持度高達72%。這場大選對他來說相當重要，他希望能透過掌控參眾兩院，進而推動他的政策。

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▲ 根據反對派的說法，唯一有能力制衡杜特蒂的機關就是參院。圖為菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

2016年上任總統的杜特蒂，過去曾以殘酷手段掃蕩毒品頻頻登上國際媒體版面，他主張恢復死刑打擊毒品犯罪、把刑事責任年齡從15歲降至12歲，力推修改1987年全民投票通過的憲法，把政府現行制度改為聯邦制。但部分人士警告，政府改採聯邦制的結果，很有可能取消總統任期的限制，允許杜特蒂尋求連任，儘管他一再聲明他會在任期結束時下台。

大選投票將在周一傍晚6時結束，初步結果料在數個小時後就會出爐，而參院勝選者將會在17日起對外公布。目前警方高度戒備，確保選舉順利進行，避免血腥事件再度發生。據官方統計，自今年1月份以來，已發生多起與選舉有關的暴力事件，造成14人死亡，14人受傷。

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▼ 選務人員替選民在手指頭塗上墨水，作為投票完成的記號。（圖／達志影像／美聯社）

