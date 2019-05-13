美伊衝突升溫？澄清油輪爆炸案後　阿聯酋外交部：4艘商船遭蓄意破壞

▲阿拉伯聯合大公國富吉拉港。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

阿拉伯聯合大公國（The United Arab Emirates）外交部在當地時間12日表示，其東部海岸富吉拉（Fujairah）港口附近有4艘商船遭到蓄意破壞，但拒絕透露破壞程度與詳細情形，也不願指出誰該為此次事件負責，僅說明沒有任何船員傷亡，也無化學物質或燃料外洩。美國則警告附近船隻，伊朗可能會針對該地區的海上交通進行破壞。

12日多家外媒傳出，富吉拉港口發生多起爆炸事故，不過官方隨即在推特上否認此謠言，阿聯酋外交部也在隨後的聲明中指出．有4艘商船在阿曼灣（Gulf of Oman）附近遭到破壞，目前正與國際機構合作調查此事，所幸未有人員傷亡。負責該地區事務的美國海軍第五艦隊沒有針對此事發表評論，阿聯酋官員也拒絕在調查期間進行詳細說明。

富吉拉港口是該國東部沿海唯一的多功能港口，也是當地重要石油港口，也被視為連接波斯灣、印度與非洲航線的重要戰略港，距離荷莫茲海峽（Straits of Hormuz）約130公里。阿拉伯聯合大公國目前在富吉拉港口建設全球最大的原油儲存設施，最多可存放多達1400萬桶原油。

美國海事管理局（U.S. Maritime Administration）9日曾警告，伊朗可能以商業運輸為目標進行攻擊，「自5伊朗威脅要關閉荷莫茲海峽以來，對美國及其合作夥伴採取行動的可能性越來越大，包括破壞石油生產基礎設施、商業船隻或油輪，甚至針對附近紅海地區美軍採取行動。」

美國警告當地船隻，「伊朗或其代理人」可能針對該地區的海上交通進行破壞。而五角大廈也宣布，阿靈頓號(USS Arlington)、愛國者防空系統將加入林肯號航空母艦打擊群（USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group），與美軍駐卡達基地的B-52轟炸機共同警戒伊朗。

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