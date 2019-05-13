承認貿易戰讓「雙方」受影響　白宮經濟顧問：繳稅的是美國企業

▲白宮經濟顧問庫德洛。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）承認，總統川普選擇向中國對美出口商品徵收高額關稅是錯誤的。他認為美中雙方都會受到不斷升級的貿易爭端影響，屆時美國企業僅會將所有提高的成本，轉嫁到消費者身上。據估計，電信設備關稅會增加190億美元（約台幣5876億元），庫德洛表示，「對所有中國進口商品徵收關稅造成的經濟效益，將使美國經濟增長率下降0.2個百分點，這已經是非常保守的判斷了。」

庫德洛接受《福斯新聞》（Fox News）採訪時指出，對從中國進口商品繳交關稅的都是美國企業，當企業的成本上漲，業者只能選擇自行消化、要求供應商降低價格或是提高商品售價，最終美國消費者也會為此付出代價。同時，高關稅也會降低美國對中國產品的需求，他相信雙方都會受到不斷升級的貿易衝突影響。

川普11日在推特上表示，「有什麼簡單的方法來避免關稅？將你的商品和產品搬回美國老家生產或製造，這很簡單！」高頻經濟公司（High Frequency Economics）專家溫伯格（Carl Weinberg）則反駁，有些商品確實只在中國製造生產，美國企業只能乖乖付錢，「因此，如果你需要那台新iPad，那麼付進口稅的將是你自己，而不是中國的某個工人。」

根據《路透社》報導指出，美國的零售商目前已開始採取應對措施，但仍然無法抵擋一次調高至25%的關稅成本。儘管從中國出口到美國的時間，讓市場能有一段「緩衝期」，零售商店的價格不會立即受到影響，管理諮詢公司埃森哲（Accenture）主管埃里格（Brian Ehrig）表示，消費者至少還要在過3至4個月才會感受到調漲後的新價格。