丈母娘天天來碎念超沒隱私...女婿抓狂！靠這隻「毛毛寵物」反制

▲丈母娘天天來碎念，女婿崩潰買狼蛛。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

雖然常說「丈母娘看女婿，越看越有趣」，但也不一定適用在每個人身上。美國論壇「Reddit」就有一名網友發文表示，自己的丈母娘非常喜歡來他們家，讓她感覺毫無隱私，於是就想了奇招反制，在家裡養了一隻超大的狼蛛，讓害怕蜘蛛的丈母娘退避三舍。

這名網友在Reddit上抱怨，開頭就怒罵「我有讓人無法忍受的岳母」。他提到，他的妻子是中國人，岳父母是非常傳統的類型，「他們根本就不把隱私當成一回事，我老婆也不想要跟父母劃清界線」，岳父母總是會很突然來家裡拜訪，完全沒事先告知，所以原PO隨時要忍受岳母永無止盡的碎碎念，而且生活過得一點隱私都沒有。



他表示，他了解老婆的處境也很為難，畢竟父母本來就很難搞。幾個月前某天，岳母來家中的時候，發現家裡角落有一隻蜘蛛，岳母嚇得放聲尖叫，非常驚慌，感覺極度害怕，看到這一幕的原PO就想到的利用這一點來反制。

已經受不了岳母時常常來家裡打擾的他，直接在家裡養了一隻巨大的狼蛛，而且把狼蛛呃箱子直接放在客廳最顯眼的角落，他老婆也覺得OK，但並不知道真正的意圖，沒想到這個辦法真的奏效了，之後岳父還是會來家裡，但岳母幾乎都不來了，因為覺得那隻蜘蛛太過恐怖。



原PO的文章發表在「我是混帳嗎」分類，詢問大家這樣做會不會很壞，因為他覺得自己沒向妻子坦承這件事，「可是她多年來都忽略我的需求，我根本別無選擇，而且，其實狼蛛是個很酷的寵物」。

網友幾乎一面倒挺這位女婿，最後投票結果不意外的「不是混帳」，留言中提到，「感覺你老婆也默默支持這件事，可能也已經受不了父母了但不敢說」、「老婆知道媽媽害怕蜘蛛，但還是同意了，所以不是你的問題」、「是個不錯的方法」、「有中國岳父母的人都懂」。