泰警方查獲4.47萬瓶「OO緊縮丸」　柬埔寨超暢銷：價格3倍起跳

▲4.47萬瓶「陰道緊縮丸」差點就被走私進入柬埔寨。（圖／翻攝自泰國每日新聞網）

國際中心／綜合報導

泰國執法人員日前在泰柬邊境破獲「黃色膠囊」走私案件，截獲被大量裝箱的「陰道緊縮丸」；據了解，這些泰國製造、無官方標籤又未標明藥物成分的產品，一旦進到柬埔寨，價鉻將會漲到3倍之多。

綜合泰媒報導，泰國沙繳府雅蘭縣位於泰柬邊境的出境檢查口岸，10日進行排查時，盯上2名推著大量紙箱準備過海關的柬埔寨工人，當要求開箱檢查時，卻看見對方落下東西混進人群中，趁機逃到柬埔寨。

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▲這種來路不明、不經科學認證的「黃色膠囊」，在柬埔寨非常暢銷。（圖／翻攝自泰國每日新聞網）

檢查人員打開留在原地的10箱紙箱檢查，全是印著「Rossalina Herb」字樣的紫色包裝，顯然標榜「天然草本」功效，再打開包裝發現裡面竟然裝了4.47萬瓶「陰道緊縮丸」，每瓶打開都是一顆顆黃色膠囊。

報導指出，這些來路不明的藥物在泰國市價是100至200泰銖（約新台幣98至196元）一瓶，但若順利進到需求量大的柬埔寨後，價格會馬上漲到3倍以上。這次查獲的「陰道緊縮丸」總價為53.1萬泰銖（約新台幣52萬元）。