布吉納法索教堂遭襲擊...30槍手擋出口掃射！6人死亡包含牧師

記者錢玉紘／綜合報導

布吉納法索北部城市達布洛（Dablo）的一處天主教堂於當地時間12日早上被槍手襲擊，一共造成6人死亡，包含教堂內的牧師，附近的多間商店也遭到波及，武裝部隊隨後進駐。當地市長形容，槍擊發生後室內一片風聲鶴唳，大家都不敢出門，只敢鎖在室內。

根據當地媒體報導，事件發生在12日早上9點左右，當時教堂內正在進行彌撒，大約20到30名槍手騎著摩托車衝進教堂內，並對教堂以及附近的建築物開槍，並困住想要逃跑的人，最後共槍殺了6人。達布洛市長佐高（Ousmane Zongo）提到，槍手還襲擊了附近的店家和一間小咖啡廳，之後轉往當地的衛生中心搶劫，並燒了一名護士長的車子。

佐高形容，事發過後，城市內瀰漫著一股恐慌氛圍，「大家歐把自己關在家裡面，店也都關起來了，變成一座鬼城」。隨後武裝部隊從南方大約45公里的巴薩洛戈（Barsalogho）進駐達布洛，控制並封住個區域。

布吉納法索近年來飽受極端組織的攻擊所苦，與蓋達組織、伊斯蘭國貨是當地團體「Ansarul Islam」有關連的聖戰士時常發動攻擊，法新社報導，自2015年來，已經有超過400人死亡，許多人死於撞車後逃逸式的攻擊，其他派系的穆斯林、天主教徒甚至學校老師，皆是極端組織攻擊的對象。

兩天前，法國部隊在布吉納法索執行救援任務，救出了4名人質，包含2名法國人，一名南韓女子以及一名美國女子，據信他們當時準備被載往馬利，交給武裝團體，兩名法國士兵在任務中不幸喪生，還有4名綁匪身亡。