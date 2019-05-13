男學生下公車險被撞！她「天使一抓」救回一命影片曝　乘客：對方根本沒剎車

▲男學生準備下車。（圖／翻攝臉書專頁Norwich City School District）

記者張靖榕／綜合報導

美國紐約州一名男學生在公車到站後，就立刻想要跑下車，卻沒看到後方駛來的白色轎車；幸好公車司機莎曼沙蔻（Samantha Call）即時抓住男學生的外套，才讓所有人能夠免於可能發生的慘痛瞬間。莎曼沙蔻的機警與對孩子的愛護，讓許多國外網友大讚「謝謝妳」、「我們需要更多像她這樣的人」。

綜合外電報導，莎曼沙蔻在紐約州諾威奇市（Norwich City）學區服務至今已有6年；4月26日上午接近11點，因為學校當天要開家長會，莎曼沙便一一送學生們回家，卻在打開車門準備讓其中一名男學生下車時，從右後照鏡看見一輛白色轎車駛近，讓她瞬間緊繃地大叫「不！不！不！」並一把抓住男學生的外套，直到安全了才放開。她還氣憤地對著那台呼嘯而過的轎車駕駛長按喇叭。

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▲▼莎曼沙蔻即時抓住男學生，更氣得對轎車駕駛長按喇叭。（圖／翻攝臉書專頁Norwich City School District）

驚險的瞬間安然落幕後，莎曼沙蔻繼續開動公車；但後頭的一名女學生似乎還沒搞清楚狀況，疑問發生了什麼事，另一名目睹全程的女學生告訴她經過，「那台車根本沒有要減速的意思」。

國外網友大讚莎曼沙蔻迅速的反應是「天使的一抓」（Touched by Angel），「幹得好，莎曼沙，祝福妳」、「感謝老天，好險妳反應夠快」、「妳救了男孩一命。」一名網友質問，為什麼莎曼沙蔻要把車停在路中央，而不是停在路邊，還讓其他車輛有機會從右側經過；學區粉專回應，公車的確是停在路邊沒錯，而旁邊那條並非車道，而是路肩。該專頁希望這部影片能讓大家了解到，在公車停靠路邊時還強行通過有多危險。

▼學區粉專回應網友疑問。（圖／翻攝臉書專頁Norwich City School District）