梅根曬亞契小腳腳照慶母親節！清新「勿忘我」背景紀念黛妃

▲梅根曬出亞契小腳照，慶祝母親節。（圖／翻攝自IG／sussexroyal）

記者錢玉紘／綜合報導

昨日在許多國家和台灣都是母親節，剛成為新手媽媽的英國王室成員梅根（Meghan Markle）也在IG官方帳號上，曬出兒子亞契的小腳腳照，還引用了一首讚頌母親的詩，與全世界的媽媽一同慶祝，許多網友及梅根的好友也在貼文底下祝她母親節快樂。



梅根在IG「sussexroyal」PO出這張可愛照，她手捧著亞契的小腳，外媒報導，照片是在梅根與哈利的新家浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）拍的，背景還有許多藍紫色的小花，據信這是哈利母親黛安娜王妃最愛的花「勿忘我」（Forget-Me-Not）。

貼文中提到，「今天要向所有的母親致敬，不管是過去、現在或是即將迎接寶寶的母親，以及那些已逝卻被永遠緬懷的母親，我們與你們一同光榮慶祝。今日在美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、南非、肯亞和日本，以及許多歐洲國家都是母親節，這也是薩賽克斯公爵夫人公爵（梅根）的第一個母親節」。

文中還引用了非裔美國女詩人瓦希德（Nayyirah Waheed）的作品「土地」（lands），詩句中寫道，「我的母親極為我的第一個國家，是我活著的第一個地方」。有網友認為這篇貼文是梅根親自寫的，因為內有許多英文單字的拼法都是美國式的。



事實上在英國，母親節是在復活節前三周的周日，大約會落在3月底到4月初之間，今年則是3月31日。不過來自美國的梅根也依照自己的文化，慶祝美國的母親節。