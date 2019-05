梅根曬亞契小腳腳照慶母親節！清新「勿忘我」背景紀念黛妃

▲梅根曬出亞契小腳照,慶祝母親節。(圖/翻攝自IG/sussexroyal)

記者錢玉紘/綜合報導

昨日在許多國家和台灣都是母親節,剛成為新手媽媽的英國王室成員梅根(Meghan Markle)也在IG官方帳號上,曬出兒子亞契的小腳腳照,還引用了一首讚頌母親的詩,與全世界的媽媽一同慶祝,許多網友及梅根的好友也在貼文底下祝她母親節快樂。



梅根在IG「sussexroyal」PO出這張可愛照,她手捧著亞契的小腳,外媒報導,照片是在梅根與哈利的新家浮若閣摩爾別墅(Frogmore Cottage)拍的,背景還有許多藍紫色的小花,據信這是哈利母親黛安娜王妃最愛的花「勿忘我」(Forget-Me-Not)。

貼文中提到,「今天要向所有的母親致敬,不管是過去、現在或是即將迎接寶寶的母親,以及那些已逝卻被永遠緬懷的母親,我們與你們一同光榮慶祝。今日在美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、南非、肯亞和日本,以及許多歐洲國家都是母親節,這也是薩賽克斯公爵夫人公爵(梅根)的第一個母親節」。

文中還引用了非裔美國女詩人瓦希德(Nayyirah Waheed)的作品「土地」(lands),詩句中寫道,「我的母親極為我的第一個國家,是我活著的第一個地方」。有網友認為這篇貼文是梅根親自寫的,因為內有許多英文單字的拼法都是美國式的。



事實上在英國,母親節是在復活節前三周的周日,大約會落在3月底到4月初之間,今年則是3月31日。不過來自美國的梅根也依照自己的文化,慶祝美國的母親節。

The Duke and Duchess of Sussex are pleased to announce they have named their first born child: Archie Harrison Mountbatten-Windsor This afternoon Their Royal Highnesses introduced Her Majesty The Queen to her eighth great-grandchild at Windsor Castle. The Duke of Edinburgh and The Duchess’ mother were also present for this special occasion. Photo credit: Chris Allerton ©️SussexRoyal

A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on May 8, 2019 at 8:39am PDT