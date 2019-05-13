關稅戰全面開打？　白宮顧問透露：川習下月「非常可能」會面　

▲白宮顧問透露，川普與習近平下月底很可能在日本會面。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／編譯

中美最新一輪貿易協商沒有取得任何進展，貿易戰持續擴大，川普總統先前已經對2000億美元中國商品稅率上調至25％，更揚言要對剩餘3250億美元商品加稅。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）12日表示，川普與中國國家主席習近平可能會利用下月出席G20峰會的機會舉行場邊會談討論彼此歧見，並透露北京可能在本周祭出「反制措施」。

20國集團（G20）峰會將於6月28至29日在日本舉行，屆時包括川普何習近平都將出席。庫德洛在福斯新聞網12日播出的訪談中表示，川普和習近平屆時「非場有可能」安排會面。

庫德洛強調，美中雙方協商進展順利，是相當有建設性的談判，但「問題是中國2週前違背了某些承諾。」中國商務部先前表明，會對華府調整稅率的舉動祭出反制措施，庫德洛表示他相信中國會採取措施，但沒有透露是否掌握細節，僅說「我們看看他們會怎麼做。」

美國先前已經正式對價值2000億美元中國輸美商品加徵25％關稅，更揚言對剩餘商品加稅，等同全面「關稅戰」。庫德洛表示，貿易戰若持續擴大，美中雙方經濟都會因此受害，但美國受影響的層面「非常溫和」，且關稅仍會為國庫帶來額外收入。部分研究顯示增加關稅會使美國企業與消費者承擔部分成本，庫德洛則表示他並不反對，因為「後果非常微小，但確有可能改善貿易，這是值得的。」

中國國務院副總理劉鶴9日至10日率團訪美，與美方進行第11輪貿易協商，外媒透露談判「幾乎沒有進展」。談到下一輪貿易協商，庫德洛確認尚未與中方安排下一次談判，但透露美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）已經受邀再訪中國。

庫德洛說，最關鍵的一點是，美國希望看見中國更有力度的改變，例如透過修法來確保北京履行對美承諾。庫德洛雖然透落川普和習近平很可能在G20場邊進行會談，但拒絕對達成協議提出任何時間表。他說，「我們不認為中國已經走得夠遠。」