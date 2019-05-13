川普推特語錄／我那時候還沒上任　民主黨就已經各種政治迫害

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

民主黨對通俄門案鍥而不捨，川普總統今天抱怨從他還沒當上總統，就已經受到民主黨人的各種政治迫害，結果只是證明一切都是一場政治獵巫。川普今天沒有任何公開行程。

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▼社群媒體對共和黨人和保守派的大攻擊。不好！

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▼想想看，我從這個偉大國家歷史上最艱苦也最重要的一場選戰中成為美國總統。我還沒上任，就遭到噁心且不合法的調查，也就是後來的通俄騙局。我的競選團隊被情報機構和民主黨嚴密監視，這在美國歷史上從未發生過，在在證明這完全是場騙局，一場政治獵巫，結果就是沒有通俄，沒有妨礙司法。絕不允許這種情況再次發生！

▼「民主黨人什麼都沒有，只是想分散總統的注意力。FBI沒有做好本分，國務院每天都忙著為希拉蕊遮掩一些事。當一天結束時，他們為他們所做的事感到害怕，他們也應該害怕。這是一個願意戰鬥的強硬總統，而我們有一位偉大的司法部長願意領導這場戰鬥，他們將會查到底。」@EdRollins @LouDobbs