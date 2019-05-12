摔角巨星「銀王」猝死…擂台上倒地　對手以為在「做效果」！

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墨西哥職業摔角明星、前WCW摔角選手「銀王」西薩（César Gonzalez Barón），11日晚間在英國倫敦一場摔角表演賽中倒地猝死，享年51歲。主辦單位已經證實其死訊，但沒有透露更多細節。外傳銀王死因可能是心臟相關疾病。

綜合外媒報導，「銀王」（Silver King）在當地時間11日晚間在倫敦圓頂劇場舉行的一場表演賽中登台，比賽過程中發生身體不適，倒地急救後宣告不治，外傳死因可能為心臟病發作，但尚未獲得證實。

他比賽上的對手莫多納多（Roberto Carrera Maldonado）表示，他原先還以為這是表演的一部份，「就像摔角比賽通常的劇情一樣」，沒想到對方是真的身體不適。

「銀王」猝逝的消息傳開後，摔角界內部一片譁然，不少粉絲和戰友均感到相當不捨。同為摔角手的好友「聖徒之子」（El Hijo del Santo）在推特上寫道，「我可敬的對手與伙伴去世了，我深深感到遺憾。他如期所願：戰死！」

「銀王」曾出演2006年喜劇《衰腳神父》，片中與影星傑克．布萊克（Jack Black）共事。傑克．布萊克也在Instagram上寫道「César Gonzalez…蒙主寵召了，好兄弟。」