畢生推動「讚頌母親」！母親節的創造者　最後卻後悔了…

▲母親節的代表性花朵康乃馨，這天已成為美國民眾最愛買花的節日之一，僅次於聖誕節。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者王致凱／編譯

一年一度的母親節，對零售業者而言代表的卻是龐大的商機，全美消費者在這天平均會為每一位母親消費196美元（約新台幣6000元）。母親節的奠定者安娜也沒料到節日會變得如此商業化，直到她過世前，她不僅多次表明後悔發明這個節日，更氣得向花店和美國第一夫人表達抗議，還曾被以妨礙秩序罪名逮捕。

母親節的由來源自於20世紀初期。美國有線電視新聞網（CNN）報導，安娜．賈維斯（Anna Jarvis）的母親安．李維（Ann Reeves Jarvis）生前就很希望世上有一個節日，專門用來表揚全天下的母親。安．李維於1905年5月9日去世後，安娜開始公開宣揚為全世界的母親制定專屬節日。

在安娜的努力下，她的家鄉、西維吉尼亞州格拉夫頓（Grafton）在3年後舉行第一次正式的母親節慶祝活動，活動地點在安德魯斯循道聖公會堂舉行，這座教堂從此也成為「國際母親節聖地」（International Mother's Day Shrine）。1914年，時任美國總統威爾遜正式簽署法案，將母親節定為法定節日。

後來，安娜看不慣人們為了母親節砸大錢買花、賀卡和天價巧克力，讓整個節日變得太商業化，因此到花店抗議商家故意推銷那些裝飾華麗的康乃馨，希望這個節日能回歸到單純讚頌母親的偉大。安娜甚至還曾因為抗議，遭警方以妨害秩序的名義逮捕。

此外，安娜還曾向前美國第一夫人愛蓮娜（Eleanor Roosevelt）表達過抗議，因為愛蓮娜藉由母親節向大眾推廣婦孺衛生和福祉。雖然安娜的母親生前也十分重視公共衛生觀念，但她並不喜歡政府將兩者連結在一起。

1948年，安娜於療養院病逝，但她創造的母親節仍繼續在世界上流傳，如今已經變成除了聖誕節之外，美國人最愛買花的節日。光是2019年，估計全美民眾就在這個節日上花了250億美元（約新台幣7700億元），其中有52億美元（約新台幣1609億元）被用來購買珠寶首飾。

▼母親節的創造者安娜・賈維斯。（圖／達志影像／美聯社）



請繼續往下閱讀...