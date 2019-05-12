緬甸客機起落架失靈迫降！機頭觸地滑行30秒噴火花　機內飄煙霧

▲ 多名相關人員在旁待命。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／編譯

緬甸12日再度傳出飛航異常事件，緬甸航空（Myanmar Airlines）一架客機起落架失靈無法開啟，造成班機在沒有前輪的情況下緊急迫降，機頭觸地。所幸這起事件沒有造成人員傷亡，機上82名乘客及7名機組員全數平安。

法新社報導，這架編號UB-103航班從仰光飛往第二大城曼德勒（Mandalay），但卻在降落時發生狀況。事發於當地時間上午9時左右，根據網路流傳影片顯示，班機先以後輪著地，接著向前滑行時，機頭觸地，現場多名相關人員在旁待命。

「他們試了2次，繞了2圈，被要求檢查前輪是否已掉落」，緬甸民航局副局長葉圖昂（Ye Htut Aung）接受採訪時表示，機師先後以電腦系統、手動的方式反覆操作，試圖放下飛機前端的起落架，但仍未果，「所以他們只能用後輪觸地降落。」

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葉圖昂表示，航空公司已派遣工程師前往曼德勒檢查該架班機。機上乘客表示，降落觸地的當下，明顯可見煙霧飄出，但所有乘客都安好。

這起事件是緬甸一週內發生的第2起飛安異常事故。5月8日，孟加拉航空（Biman Bangladesh Airlines）一架客機降落仰光機場時，因不明原因衝出跑道，導致機身斷裂成三截，造成10多人受傷。