釣魚路上遇「274cm短吻鱷」爽趴農田曬太陽　他嚇壞報警

國際中心／綜合報導

美國密蘇里州、愛荷華州近來暴雨連連，導致周邊河流水位紛紛上漲。只不過，大家沒想到的是，鄰近的阿肯色州東北部一處農田9日卻突然出現一隻長約274公分的短吻鱷，讓路過的一家人嚇得趕緊報警。

CNN報導，皮爾斯（Frank Pierce）一家人住在距離密西西比河約144公里的地方，但當他禮拜四和妻女、家人一起外出釣魚路過農田附近時，發現這隻超大的鱷魚正在曬太陽。只不過，當他們通報警方後，員警一度以為這是樁惡作劇，「因為短吻鱷基本上不會出現在這麼遠的北方（指「阿肯色州東北部」）」，直到警方趕抵現場時才發現原來是真的。

據瞭解，這隻短吻鱷之所以會出現在阿肯色州東北部的農田，就是因為河水氾濫。CNN氣象學家加略特（Monica Garrett）提到，目前密西西比河的水位已經連續好幾個禮拜居高不下，且洪水可能會持續到6月。

根據美國全國野生動物協會（National Wildlife Federation）的說法，短吻鱷通常棲息在美國東南部，包括路易斯安那州（Louisiana）、阿拉巴馬州（Alabama）、佛羅里達州（Alabama）及德州（Alabama）等。協會提到，正當相關人員捕捉這隻巨大的短吻鱷時，又在附近發現另隻身長約120公分的短吻鱷。

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由 Aaron Thomas 發佈於 2019年5月9日 星期四