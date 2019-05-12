40歲瑜珈女師「澎奶型芭比身材」太火辣　帶3孫出遊衝爆男人幻想！

▲40歲火辣奶奶。（圖／翻攝自IG@sweetalice101下同）

國際中心／綜合報導

現代人懂得保養的方式越來越多，女生對於自己的外表也越來越重視，因此很多人其實年紀跟外表已經都呈現極大的反差。美國加州一名瑜珈老師華斯克斯（Alice Vasquez）就是讓人相當驚艷的女性，因為在她傲人的身材、性感的臉蛋後，其實已經是一位阿嬤，讓許多粉絲相當驚訝：未免保養的太好了。

40歲的華斯克斯目前已做瑜珈為工作主業，16歲就當母親的她，因為當時還年輕，所以不忘告訴自己一定要懂得保養，9日在IG上公開自己40歲生日照，實在讓人難以置信是一位母親，接著也提到自己已經有3個孫女，但是還是感覺自己像是年輕女孩一樣。

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▲華斯克斯美貌相當驚人，保養的相當好。

華斯克斯的粉絲立刻給了她「火辣奶奶」的封號，她也表示，之所以公開自己的年紀，是希望可以鼓勵女生不用擔心自己的角色、年紀就選擇躲起來，「因為我們甚至比20歲的女生更懂保養自己。」

不少粉絲看到她的生活分享照，也都直呼「真的太辣！」、「有這樣的阿嬤真的太光榮了」、「根本完全不是40歲的身材跟臉蛋啊！」、「真的保養的非常好呢！」