再撥15億！五角大廈「挪用阿富汗軍費」　助川普蓋美墨邊境牆

▲ 川普2月宣布進入緊急狀態。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國官員10日表示，國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）已經批准挪用15億美元（約新台幣464億）預算，用於修築美墨邊境長達130公里的圍牆，以阻擋非洲移民。消息一出引起民主黨強烈反彈，同時猛烈批評總統川普（Donald Trump）3月就批准挪用10億軍費修建邊牆。

《路透社》報導，夏納翰在一份聲明中指出，超過4千名美軍及19架軍機正駐守邊界，「這筆經費挪用自各種不同來源，包括節省開支、計畫變更和修改需求，對軍人的影響微乎其微」，不會壓縮軍事戰備經費和軍人利益。

負責國防、退伍軍人事務及相關開支的參議院撥款委員會共10名民主黨議員都寫信給夏納翰，對此決定表示反對。他們提到，「我們感到失望的是，政府將競選承諾置於我國國軍的救災需求之上。」且一名美國官員透露，這筆高達15億的資金有6億來自阿富汗安全部隊未使用的軍事經費。

此前，由於國會拒絕編列築牆預算，川普2月宣布國家進入緊急狀態，要求更改60億美元軍事經費的用途。夏納翰3月授權核撥10億美元建造長92公里、高5.5公尺的高牆，並修建道路、安裝照明設備。國會議員對此暗示，可能對五角大廈調動國家資金的權力施加新的限制。