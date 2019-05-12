看名偵探皮卡丘…烏龍戲院放安娜貝爾預告片又「誤播鬼片」　小孩全哭翻

▲ 家長帶小孩看皮卡丘，螢幕上卻開始播恐怖片。（圖／翻攝自YouTube、華納兄弟提供）

國際中心／綜合報導

美日合拍的真人動畫電影《名偵探皮卡丘》吸引全世界寶可夢迷朝聖，9日在台灣上映，馬上終止《復仇者聯盟4：終局之戰》蟬聯15天票房冠軍寶座的紀錄。這部喜劇家庭片適合闔家觀賞，沒想到加拿大一家電影院大出包，預告片和正片都播成恐怖片，本應充滿笑聲的影廳瞬間哭聲四起。

綜合外媒報導，加拿大蒙特婁一群家長日前帶著小孩到大型商場Marché Central的電影院Cinémas Guzzo，原本期待看到活潑又調皮、毛茸茸的皮卡丘，大螢幕上卻播起即將上映的美國恐怖片《安娜貝爾回家囉》預告片，讓現場觀眾全都措手不及。

可怕的骨董娃娃嚇壞年幼的孩子們，讓他們開始大哭。在家長們忙著安撫小孩時，螢幕上又接連播起《小丑》和《恰吉》的預告片，現場頓時哭聲不斷。一連串驚悚的預告片播完後，燈光一暗、正片開始，家長們還以為災難已經結束，沒想到螢幕上播的根本不是萌萌的皮卡丘，而是厲陰宅系列電影之一的《哭泣的女人》。

線上娛樂新聞網站Screen Rant影評家喬治（Ryan George）完整目擊這場大烏龍，當時在推特上文字轉播，「我所在的電影院在播《名偵探皮卡丘》之前播《安娜貝爾回家囉》的預告片，孩子們，把視線移開，喔不」、「孩子們在哭，現在在播《小丑》預告片」、「現在是《恰吉》，喔不，孩子們，喔不」、「我的天，他們不是播《名偵探皮卡丘》，是《哭泣的女人》！」

▲ 業者將受罪的觀眾安排到其他影廳。

過沒多久，戲院終於發現糗大了。喬治寫道，「他們終於意識到自己犯的錯，把影片關掉了，可憐的孩子們」、「我們移動到另一個影廳，裡面的《名偵探皮卡丘》似乎被暫停了？至少螢幕上再也沒有凶殺案了。」而後續消息指出，原先購買《哭泣的女人》電影票的觀眾在另一個影廳觀賞了《寵物當家2》等喜劇電影的預告片。

這起烏龍在推特上引起大批網友討論，紛紛留言表示，「這下他們永遠不會知道《哭泣的女人》的結局，簡直是童年陰影」、「這太好笑了，這家電影院從現在起要變成我最愛的電影院了」、「我以為這是開玩笑的，結果竟然是真的」、「至少比在《復4》前看到《蜘蛛人：離家日》預告片好多了」。