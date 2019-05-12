「我們期待他的表現」白宮宣布沙納漢接任國防部長　民主黨等看好戲

▲沙納漢正式接任美國國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

在中美貿易戰之際，大國軍事競爭也沒有停息，9日美國白宮宣布，原先美國國防部代理部長沙納漢（Patrick Michael Shanahan）正式接任部長，在代理期間表現優異，因此希望他能進一步深化美國軍力，並且帶領對抗中國軍事威脅。

根據《華盛頓郵報》報導，白宮發言人桑德斯在聲明中提到，過去沙納漢在代理國防部長期間，充分表現出自己有領導的資格，因此認為「他正式接任國防部長後，會做的相當好。」沙納漢2017年時曾擔任國防部副部長，在去年國防部長馬蒂斯辭職後，他暫代職務，近年來更大力推進美方軍事技術，國防戰略中提倡以中、俄為競爭對象，並且強調和盟友合作。

在被問到升任為國防部長後將會哪些作為，沙納漢提到，將會是推行國國防ˋ戰略，其中關島的軍事基地就是應對中國長期以來的軍事威脅。但在國會中仍有部分民主黨人，認為沙納漢時常利用中俄威脅為由，提出大筆的國防預算，「況且美國的國防不該只是針對中俄兩國」。

然而雖說白宮對於沙納漢的領導給予期盼，但參議院軍委會的民主黨議員李德（Jack Reed）卻提到，沙納漢所接的職務跟他過去有很大的不同，就讓大家拭目以待他的表現吧！言下之意認為其經驗仍有不足。