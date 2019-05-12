墨西哥發現35具屍體！販毒集團殺人後「隨便埋亂葬崗」　家屬組隊自己挖

▲家屬自組的志願團體在墨西哥亂葬崗尋找失蹤親人。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

墨西哥官方證實，在索諾拉州（Sonora）與哈利斯科州（Jalisco）瓜達拉哈拉市（Guadalajara）的亂葬崗找到至少35具屍體。索諾拉州檢察官辦公室發佈聲明表示，他們已派出法醫與志願搜索隊前往，希望能確實找出所有被埋藏的骨骸。墨西哥販毒集團時常利用這些偏僻的亂葬崗，埋藏被處決的敵手或是俘虜，這些被發現的遺體可追溯到2010年至2016年間的毒品戰爭，但也有部分是近日才埋進去的。

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▲今年3月該組織也曾得到消息指某垃圾掩埋場有上百具屍體。（圖／達志影像／美聯社）



哈利斯科州檢察官指出，大約在本月初接到匿名消息，在瓜達拉哈拉市郊區一座墓地埋有多具不明屍體，他們花了一個多星期辨識出埋藏在該地的14名男性與1名女性屍體，檢察官索利斯（Gerardo Solis）表示，已有4名嫌疑人遭到逮捕，不過目前還不清楚這些人體遺骸被掩埋了多久。，該地區多為貧民居住的房舍，許多販毒集團發爭爭吵時，會殺害許多低階層的販毒分子。

哈利斯科州是墨西哥最強大、最兇殘的犯罪集團「哈里斯科新世代集團」（Jalisco New Generation Cartel）的根據地。該組織曾用火箭發射器擊落一架墨西哥軍用直升機。自2006年墨西哥毒品戰爭開始以來，已有大約4萬人失蹤，秘密的亂葬崗遍布鄉村或貧民窟。

參與搜索的志願團體「勇士搜索」（Guerreras Buscadoras）成員大部分是女性，他們在官方毫無作為的情況下，決定靠自身力量尋找失蹤的親人。搜索人員通常根據墓地位置，或是匿名情報採取行動，他們穿過田野，將桿探測桿插入地下，以探測腐爛屍體的氣味。

▲參與搜索的志願團體成員中有許多是女性。（圖／達志影像／美聯社）



墨西哥的凶殺案數量過去幾年曾減少，但近年又逐漸提升，甚至創下新高，國內的暴力事件仍是個大問題。日前在中部瓜納華托州（Guanajuato）才發生多人持槍將傷者拖出救護車的暴力事件，當地紅十字會也暫停所有救援活動。本月初也有一名遭槍擊的婦女，最後在救護車上遭到處決，當時在場醫護人員也遭到毆打。