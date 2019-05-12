95%嚴重燒傷！壘球少女緊抓1%存活率　16個月撐過80次手術還是走了

▲ 蕾恩努力與身上的傷口奮鬥。（圖／翻攝自臉書／Pray for Layne Chesney，下同）

國際中心／綜合報導

美國一名充滿活力的少女本是壘球選手，卻在14歲那年因為一場意外，全身超過95%遭嚴重燒燙傷。她奇蹟似的保住性命，雖承受巨大的痛苦，依然對生命抱持積極的態度、從不輕言放棄，感動許多網友、在社群媒體上為她加油打氣，但最終還是在這場長達16個多月的苦戰後過世。

16歲的蕾恩（Layne Chesney）10日早晨死於器官衰竭，在母親、祖母及醫療團隊的陪伴之中，平靜的離開人世。她的母親莉安（Leigh Ann Wirz Chesney）表示，「蕾恩的器官太弱了。雖然在邁阿密住院整整一年，但她的傷口從未癒合。能夠成為她的媽媽讓我很自豪，希望她能給我力量，讓我學會過沒有她的生活。」

2017年新年夜，14歲的蕾恩在燃燒中的營火上倒汽油，當時還沒有意識到這是多麼危險的行為，直到下一秒，她幾乎全身都被火吞噬，身體95%以上被嚴重燒傷。醫生當時告訴她的家人，蕾恩存活的機率只有1%，極有可能撐不過事發當晚，但她活下來了。

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▲ 蕾恩熱愛壘球。

事發後第一年，蕾恩在邁阿密的肯德爾地區醫療中心持續接受治療。莉安說明，「我們注意到她的身體惡化，心理狀況也不好，進步得不如我們所預期」，因此在今年1月轉院至德州加爾維斯頓的施賴納斯兒童醫院，至今共經歷80多次手術和植皮。莉安提到，「她每天都在戰鬥，我為她感到驕傲。」

蕾恩在這段期間收到來自全國各地的卡片，還有許多曾受燒燙傷所苦的患者為她加油打氣。她在2018年12月曾表示，「我非常、非常、非常感謝所有人寄給我的祝福和卡片。我完全不認識其中任何一個人，但他們還是寫信給我，鼓勵我堅持下去。」

莉安8日在她為女兒創立的臉書粉專「為蕾恩‧薛士尼祈禱」上發文表示，蕾恩的血氧濃度出現問題、尿量減少，心臟功能也不如醫生預期，希望網友一起為她加油。蕾恩從未放棄生命，但在不斷感染和無數次失敗的手術以後，她的器官逐漸衰竭，最終在10日不敵病魔離世。莉安痛心的表示，「她值得被尊敬。我的半顆心永遠離開了。」