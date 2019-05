男人想婚就上街綁架女人！未來女醫報警…慘死牢房　吉爾吉斯女權怒吼

Embed from Getty Images

國際中心/綜合報導

吉爾吉斯過去有著「搶新娘」的現象,也就是男方策劃綁架強行把女孩帶回家,接著男方家族就會想盡辦法說服女方答應求婚。儘管當局2013年就已視此為非法行為,違者最高可處10年有期徒刑,但搶新娘的現象迄今仍未完全根除,且根據聯合國的說法,女方通常迫於自身家族壓力,最終沒有走上法律途徑,就怕被外人羞辱孩子不聽話、不是處女。

路透報導,當地倡議人士去年起針對搶新娘現象的反彈聲浪逐步擴大,全因為20歲新娘凱札(Burulai Turdaaly Kyzy)的綁架事件。去年4月,一心想成為醫生的凱札被愛慕者綁架,對方要求在8月結婚,她的父親得知後氣得報警,警方最終把凱札和這名愛慕者關進同間警局牢房;只不過,這名男子最終惱羞成怒,把凱札活活刺死。

這起事件引起當地社會震怒,多個反對搶新娘的抗議示威活動接連發起。其中,時裝設計師莫爾多舍瓦(Zamira Moldosheva)也組織一場時裝秀,把受虐、被綁架的婦女打扮成身穿傳統服飾的吉爾吉斯女子。她提到,搶新娘是種強迫婚姻的形式之一,並非傳統習俗,「這不是我們的傳統,我們應該要制止這種行為。」

這場時裝秀共有12名模特兒,哈撒克巴耶娃(Kazakbaeva)是成員之一。她接受採訪時淚流滿面痛訴,當年才19歲的她在大學宿舍前被擄走,被一群陌生男子強壓上車,之後更被帶到一個有著華麗裝飾的房間,逼她成親。期間,她花費數小時說服新郎家人以及自身家族的人停止這場婚禮,直到她的母親威脅報警,男方才肯放人。

