美中「南海+貿易戰」緊張升溫！分析：全球秩序將重新洗牌

▲美國總統川普（Donald Trump）（右）和中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國和中國之間緊張關係升高，讓外界擔憂全球外交和經濟將面臨「全新的挑戰」。對此，法國國際關係研究所（French Institute of International Relations,IFRI）中國研究員艾克曼（Alice Ekman）表示，南海到貿易戰升溫，「已經進入了美國和中國長期對抗的時期！」

美國在首日談判後，如期調高對2000億美元中國貨物加徵10%關稅至25%，而中國商務部也揚言採取反制。美國總統川普（Donald Trump）在推特上連續表示「談判不用急」，但同時也稱已經展開剩下3250億美元中國商品加徵25%關稅的程序。

川普激進言論，顛覆了西方國家數十年來利誘中國加入全球秩序的作法。

對此，法國智庫亞洲中心（Asia Centre）會長迪蒙柳（Jean-Francois Di Meglio）指出，或許對川普而言，2001年讓中國加入世界貿易組織（WTO）就是一個「致命的錯誤」，因為當時中國逐漸西化，也讓美國和歐盟相信這正是開發中國家的地位，這是中國的勝利。

然而印度智庫政策研究中心（Centre for Policy Research）分析家齊蘭尼（Brahma Chellaney）表示，美國對中國的「建設性往來」政策已屬失敗，現在對中國的政策逐漸轉變中，影響力將持續到川普政府下台，而全球秩序也即將重新洗牌。