伊斯蘭國宣稱在印度「首度建立新省」　下一步…重建哈里發國

▲ 宣稱犯下斯里蘭卡連環爆炸恐攻的IS戰士。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

伊斯蘭國（Islamic State，簡稱IS）10日在有爭議的喀什米爾地區與印度安全部隊發生衝突，一名據稱與該組織有關的激進分子中槍身亡。伊斯蘭國隨後首度宣稱，已經在印度建立一個新的「省」，極有可能是為重建哈里發國做準備。

支持IS的通訊社《阿馬克新聞社》（Amaq News Agency）10日稍晚聲明宣布此消息，稱該省為「印度省」（Wilayah of Hind）。文中提到，IS在喀什米爾紹皮恩縣阿姆西波拉鎮（Amshipora）發動攻擊，對印度士兵造成傷亡，與印度當局10日晚間的說法一致。印度警方指出，據稱與IS有關的激進分子索菲（Sofi）在衝突中身亡。

《路透社》報導，IS發表建立新省份的聲明極有可能是為了鞏固地位，因其曾在伊拉克與敘利亞建立「哈里發國」（Caliphate），一度握有大面積領土，但4月遭由美國主導的國際聯軍徹底殲滅。此後，IS突襲行動及自殺式攻擊加劇，包括復活節假期在斯里蘭卡的連環炸彈恐攻，至少造成253人喪命。

追蹤伊斯蘭教極端份子的賽德情報集團（SITE Intel Group）創辦人卡茨（Rita Katz）表示，「在沒有類似實際治理權的地區宣稱建立一個『省』非常荒謬，但不能因此將這件事當作不存在。世人可能對這樣的情勢發展不屑一顧，但對這些弱勢地區的聖戰份子來說，這些都是重要的進展，有助於為重建哈里發國奠定基礎。」