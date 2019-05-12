不是背信！北韓5天連2射　川普超放心：只是標準作業程序

▲ 川普不認為北韓試射是背信行為。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

北韓在4日及9日二度無預警發射不明飛行物，有違反聯合國安全理事會決議之虞，引起外界憂慮，無核化協商恐怕破局。南韓及美國軍方目前研判9日的發射體為短程飛彈，正持續分析以掌握確切型號。朝鮮半島緊張情勢逐漸升溫之際，美國總統川普（Donald Trump）則樂觀的表示，不認為北韓發射飛彈是背信的行為。

川普10日接受政治新聞網站《政客》（Politico）採訪時對平壤當局的挑釁行動相當輕描淡寫，僅稱其屬「相當標準的作業程序」。他提到，「它們（9日的飛行物）是短程導彈，我不認為這是背信。你知道，某些時候我可能會這麼認為，但這次不會。」

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▲ 北韓9日進行人民軍展演及西部戰線防禦部隊火力打擊訓練。（圖／朝中社）

儘管川普過去曾多次強調，與金正恩間的關係非常穩固，但在平壤當局接連2次高調試射以後，川普10日也坦言，最終可能對自己與北韓領導人金正恩的好交情失去信心。他補充，「我的意思是我有可能會這樣，但絕對不是現在。」

另一方面，北韓9日試射後不久，川普才在美東時間當日於白宮表示，「我們現在非常認真的看待這個問題，沒有人對此感到開心。我們的關係還在持續……我知道他們希望談判，但我不認為他們已經準備好進行談判。」