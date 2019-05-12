人夫被逼看「5男輪流蹂躪妻」還拍片　報案崩潰：那3小時像地獄

▲印度女子和老公旅遊，遭到5男輪流硬上。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

印度拉賈斯坦邦日前傳出一起泯滅人性的性侵案，一對夫妻到當地旅行，沒想到卻遇到5名陌生的男子將兩人綁架走，並且將人帶到深山裡，其中20歲的人妻遭到5男輪流硬上，而丈夫則被強迫在一旁看愛人痛苦，事後兩人順利逃出後立刻報警，當地警方表示，絕對不會吃案，會依法辦理。

根據英國《每日郵報》報導，這對夫妻在拉賈斯坦邦的阿爾瓦旅行，兩人騎著機車，沒想到卻被5名男子強行拖入山中，並且要求人妻脫去衣服加以性侵，在侵犯的過程中，甚至全程用手機錄下，威脅若是報警就要將影片公開。

遭到侵犯的人妻在事後表示，對於性侵自己的人他們都應該受到死刑，我很盡力不讓自己的生活受到這件事的影響。更提到印度政府確實應該要重視「性侵女人」的事情，而非只是喊口號要打擊犯罪。

在印度許多女性遭到性侵後，都會選擇隱忍，就是因為擔心這些罪犯會找到她們的家庭，做出不利的行為，但這次的受害者卻不願意成為忍受的人。女子的丈夫表示，看著自己妻子被強迫，「這三個小時對我而言就像地獄一樣。」甚至在事後報案曾被警方告知無法受理。當地警方則回應，警方並沒有要吃案的意思，一切都已經展開調查，並且追捕犯案的5名犯人。