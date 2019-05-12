突破種族藩籬！亞裔女議員有望成為第一位澳洲同性戀外長

▲澳洲華裔參議員黃英賢（中）。（圖／翻攝自Facebook／@senatorpennywong）



國際中心／綜合報導

澳洲工黨若贏得18日的國會大選，亞裔參議員黃英賢（Penny Wong）就有機會成為首位女同性戀外交部長，除此之外，還是第一位華裔外長、女同性戀政治人物最高職權者。黃英賢表示，澳洲是個充滿多元文化價值的國家，但過去曾經歷過種族被無意義挑起對立的時候，「我希望議會的每一個人都能聽到澳洲人民的聲音，他們要求變革與平等。」

現年50歲的黃英賢是首位成為參議院領袖的女性，身為亞洲人、女性、同性戀，讓她擁有非常強烈的個人魅力，不論是少數族群或是亞裔移民，都傾向支持她。擔任過澳洲反種族歧視專員的蘇特紹馬斯（Tim Soutphommasane）認為，「她是澳洲社會中許多人的榜樣，他們希望看到國內社會和公共機構有一個不同的面樣貌。」

根據2018年的調查發現，76%的澳洲商業及政治領導人為盎格魯凱爾特人（Anglo-Celtic），78%的部長及議員是英國、蘇格蘭或愛爾蘭裔澳洲人，僅4%的議員非歐洲裔。作為一名同性戀政治家，黃英賢也絕對屬於少數派。2017年她發起同婚運動，要求修改法律，允許同性婚姻，獲得62%的澳洲人支持。

黃英賢出生於馬來西亞沙巴州（Sabah）的亞庇市（Kota Kinabalu），8歲時跟著家人移民到澳洲阿得雷德（Adelaide）。黃英賢說，當時覺得自己並不屬於這裡，同學都對他的膚色與種族感到好奇，「我可能是這些孩子中很多人見過的第一個亞洲人。」黃英賢就讀阿德雷德大學（University of Adelaide）加入大學公會，並取得文學和法律雙學位，畢業後擔任法律顧問，在2001年獲選上議院議員。