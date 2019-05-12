南非大選執政黨ANC勝「57.5%得票率25年新低」　高失業率成關鍵

▲ 此次大選的投票率為65%，在30歲以下的合格選民當中，有超過半數沒有登記投票。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

南非8日國會大選結果揭曉，執政黨非洲民族議會（ANC）以57.5%得票率勝出，拿下眾議院國民議會400席中的230席。儘管執政黨贏得連續第6個任期，現任總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）成功連任，但此次結果也是過去25年來的最差成績，明顯可見選民對政府貪汙、失業率居高不下等現況感到不滿。

根據選委會公布的結果，此次投票率為65%，主要反對黨民主聯盟黨（Democratic Alliance, DA）得票率為20.7%，拿下84席；激進左派經濟自由陣線黨（Economic Freedom Fighters）則拿下10.79%的得票率，獲得44席。

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▲ 南非前總統朱瑪（Jacob Zuma）去年2月因貪汙醜聞纏身下台，由現任總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）接任總統一職。（圖／路透）

面對政黨得票率創下新低，現任總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）如今面臨許多挑戰，包括重新贏回選民信任、整頓外界指控的貪汙腐敗政壇。拉瑪佛沙發表勝選感言時強調，他在新的任期會致力發展經濟，同時打擊貪腐，「我們的人民給了所有國家領導人一項任務，那就是為所有國人創造一個更美好的南非。」

非洲民族議會副祕書長傑西度阿爾特（Jessie Duarte）提到，黨內會針對打擊貪汙、促進經濟發展迅速採取行動，「我們需要把我們的錯誤修正」。

非洲民族議會近年選舉支持度均呈現下滑，繼2004年拿下69%的史上新高得票率後便逐年走下坡，先前一次的2014年大選僅得到62%的得票率，而今年只有57.5%。外界分析，高失業率、經濟成長低迷等問題是非洲民族議會得票數創新低的原因之一。

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▼ 此次為南非1994年結束種族隔離制度後的第6次大選，共計48個政黨參加。（圖／路透）