紡織出口美國零關稅！國際大牌爭相進駐衣索比亞…工人月薪僅800

▲德國經濟合作發展部長穆勒（Gerd Mueller）與模特兒麥爾（Barbara Meier）前往工廠訪視。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

位在非洲東部的衣索比亞人口數約1億，是全球人口最多的內陸國家，近年來在基礎建設擴建、建立產業園區與簽署貿易協定之下，衣索比亞成為全世界首屈一指的紡織品出口國，過去幾年，H&M、Calvin Klein等國際大牌皆在該國設廠，當地政府甚至計畫將服裝出口總額從目前的1億4500億美元提高到每年300億美元。諷刺的是，衣國的工人平均薪資為26美元（約台幣804元），為全球墊底，該地年輕人連生活都有問題。

根據紐約大學斯坦恩商業與人權中心（NYU Stern Center for Business and Human Rights）的報告顯示，儘管服裝市場持續增長，衣索比亞服裝廠工人的平均工資卻是世界上最低的，相較於南非每月244美元（約台幣7552元）、肯亞每月207美元（約台幣6407元）。該報告作者巴雷特（Paul Barrett）指出，衣國政府一開始的政策即是透過低廉的工資，吸引外國投資者進駐。

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▲衣索比亞的中國工廠正在生產球鞋。（圖／達志影像／美聯社）

衣索比亞政府2017年6月在南部城市阿瓦薩（Hawassa）建立產業園區，該園區有包括紡織、農產品加工業在內公司設廠，擁有2萬5000名生產服裝的工人。巴雷特怒批，「政府犯下的錯誤是向供應商和買家保證，衣索比亞的工人會滿意地接受這個極低的基本工資。」衣索比亞的工人向他表示，政府派往鄉村的就業服務人員承諾的月薪遠超過26美元。

產業園區附近的住房，每月租金平均為52美元，一般工人的月薪完全無法負擔，一名女姓工人表示，她和另外3名女性一起合租，4個人都睡在地板上的薄床墊，下雨時，水還會滲進客廳。有時薪水也只夠讓他們一天吃一餐，2017年10月的一項調查也指出，「員工每天走路上班，來回至少要3個小時，常常因飢餓而在工作時昏倒。」

▲成衣工廠內有許多女性員工。（圖／達志影像／美聯社）

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）於2000年簽署「非洲成長暨機會法案」（AGOA），讓多數非洲國家在2025年前，享有出口紡織品等特定商品到美國的免稅優待，因此這樣的零關稅制度，讓許多成衣大廠不辭千里到非洲設廠。許多來自農村的年輕人都開始遷往城市工作，但卻沒有足夠的培訓，讓他們了解自身應有的權益。但是對工資的失望，加上生活因素，導致員工對工廠產生疏離感，工作也缺乏效率。

阿瓦薩產業園區在2017年至2018年間，整體員工流失率徘徊在100%左右，這意味著，平均每12個月就有一家工廠更換全部員工，一些工廠持續以15%的效率運作著。與其說衣索比亞充滿血汗工廠，不如說這是個「非常符合邏輯」鼓勵巨富企業尋找極廉價勞工的循環，全球投資並沒有替衣索比亞人帶來繁榮，更有可能讓衣索比亞成為「永久的」廉價勞動力市場。