保守黨逼梅伊給離職日期　1922委員會：她要來「交代清楚」脫歐慘況

▲1922委員會要求梅伊給出請辭日期。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國保守黨下議院黨團1922委員會（1922 Committee）表示，首相梅伊（Theresa May）將在未來幾天內宣布請辭日期。委員會主席布雷迪（Graham Brady）認為，梅伊無法領導保守黨，也沒辦法讓國會通過脫歐協議，因此需在15日向委員會說明狀況，且不排除自身參選首相的可能。

布雷迪接受BBC採訪時說，1922委員會已要求梅伊向他們「明確交代」未來的計畫，包含確切的請辭日期，「我不認為無法確定離開時間，與想要無限期擔任首相有關，我認為梅伊始終對日期保持沉默的原因在於，若她告訴議會離開時間，那麼脫歐協議通過的機率又更小了。」

今年2月中曾傳出，梅伊預計在3月29日脫歐後，宣布辭去首相一職，這能夠確保他對新任黨魁，或是新任首相人選還能夠有發言權。當時國《太陽報》消息人士指出，自去年12月梅伊遭逼宮後，便對脫歐後的國內議程興致缺缺。

在本週的首相問答會上，支持脫歐的保守黨議員詹金斯（Andrea Jenkyns）詢問梅伊，是否該讓位，讓其他人來領導國家、政黨，並與歐盟進行脫歐談判。但梅伊拒絕回應，並重申讓英國陷入脫歐兩難並不是她的錯，「若這是我的問題，我們早就脫歐了。」

唐寧街10號的消息人士向《衛報》表示，幾周前梅伊已經向1922委員會提出一個「慷慨且大膽」的提議，「她將完成脫歐進程的第一階段，離開後會替新領導開啟第二階段大門。」英國保守黨1922委員會（1922 Committee）是英國保守黨在國會下議院的議會黨團，也是黨內具影響力的團體，可選定或罷黜黨的領導人。