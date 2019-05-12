美中貿易談判破裂　川普再嗆聲：等我2020年勝選條件會更糟！

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美中貿易談判依舊僵持不下，美國總統川普12日在推特上表示，中國「現在就接受」協議是最明智的選擇，若是繼續拖到2020年，屆時他再度連任，所有條件就會比現在更糟糕。中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴接受採訪時則指出，「合作是雙方唯一正確的選擇，但合作是有原則的，重大原則上絕不讓步。」

美中雙方第11輪磋商仍未達成任何協議，川普談判結束後在推特上連續發文表達意見，他認為中方在近日的談判中受到重挫，可能會選擇拖到2020年，等民主黨勝選後再繼續佔美國每年5000億美元的便宜，「唯一的問題就是，他們明明知道我會贏（因為美國現在有歷史上最好的經濟和就業人數），若是要等我連任後再來談協議的話，我只能說會變得更糟，他們如果聰明的話，最好現在就採取行動。」

劉鶴表示，中美貿易關係十分重要，這不僅涉及兩國關係，也涉及世界和平與繁榮，他強調，協議必須是平等、互利的，目前雙方在很多方面達成重要共識，但中方仍有3個問題需要解決，分別是「取消全部加徵關稅」、「貿易採購數字要符合實際」與「改善文本平衡性」以維護國家尊嚴。