老公家暴打到濺血！孕妻腹中胎兒當場「從子宮掉出」慘死

▲婦女慘遭暴打後，肚裡胎兒直接掉到地面。（圖／翻攝自中國報）

記者朱世凱／綜合外電報導

「雖然我懷孕了，但這就是我丈夫對我的所作所為。」泰國一名36歲的婦女表示，自己長期受到枕邊人的暴力對待，就連腹中懷有胎兒也難逃對方毒手；更誇張的是，在最近一次的動粗過程中，她肚子裡的寶寶還被打到「當場從子宮掉出來」，瞬間沒了呼吸心跳。

綜合外媒報導，婦女在臉書貼文表示，「絕對會為自己和寶寶討一個公道」，隨後便附上幾張驚悚的照片。從圖中可見，婦女雙腳不僅沾染深紅血水外，地上還有一坨外表看似胎兒的「紅色肉團」以及一條有如臍帶般的線條。她也強調，丈夫從以前就會對她動手動腳，沒想到懷孕後對方竟然變本加厲，還把兩人骨肉打到滑出來。

▼婦女哭訴以前就常遭到暴力對待。（圖／翻攝自中國報）

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報導指出，婦人的丈夫今年只有26歲，他們是在按摩店認識的，她原本以為可以擺脫辛苦生活成為賢妻良母，沒想到對方只是一個好吃懶做的人，還不斷跟她討錢、逼迫她繼續工作。婦女痛苦地說，近日又因為錢給的不夠多慘遭毒手，導致自己的寶寶掉落在血泊裡頭，「丈夫看到後只是拿走我皮包所有的錢，就頭也不回地走了。」

許多網友看完以後氣得肉搜這名狠心丈夫。據悉，當事者名叫Dania Bin Dadeem，他也在臉書反駁，「每件事情都像硬幣一樣，不能只看單面說法，我不想對這件事做更多說明，但你（妻子）必須向法院提供更有力的證據，而不是拿這幾張照片就說我犯法，否則我也可以告你誹謗。」

▼丈夫也在臉書上反駁妻子控訴。（圖／翻攝自Dania Bin Dadeem臉書）

丈夫還指，「你（妻子）真的確定我就是害你流產的人嗎？我非常困惑，因為你明明知道當時的我在工作，怎麼可能害你流產。除非你拿出診斷書證明這是我所為，否則這件事就以後再說。」警方表示，目前已經在網路上看到這些照片，但還沒接到婦女報案，只能先積極聯絡兩位到警局說明。