男賊多次潛入家中！警驚見他住處藏大量「脹紅姊夫」…2年偷走價值1萬5

▲男竊賊2年內偷走了好多玩具。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

美國南達科他州一名男子在兩年內多次闖入一對夫婦的住家內偷竊，家裡的物品消失無蹤，直到在屋內安裝監視器後終於將他逮捕到案！警方搜查，這名男竊賊的住家中，發現贓物竟然是多款「脹紅姊夫」性玩具，價值超過500美元（約新台幣1萬5400元），目前他被控二級竊盜罪及藏匿贓物，下個月4日出庭後恐面臨2年有期徒刑。

綜合外電報導，這對夫婦經常發現家裡的「玩具」消失不見，於是安裝監視錄影系統試圖查出真相，就在4月17日，拍攝到一名陌生男子闖入屋內，逗留了40秒就速離開，行為相當詭異，於是向警方報案。

警方展開調查，發現這名男子的身分是25歲的富克斯（Brody Fuchs），這對夫婦表示，從來沒有允許讓富克斯擅自進入他們的家，一定是他偷走他們家的東西；警方隨後搜查富克斯的住處，發現了他擁有多款「脹紅姊夫」性玩具，富克斯終於坦承，這些都是夫婦的東西。

夫婦表示，除了性玩具不見之外，過去數年常常買回家的東西，不久後就會不見。警方尚未查到是否皆為富克斯所竊，而且也尚不清楚富克斯和這對夫婦的關係為何，甚至是否認識彼此。

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▲警方發現他偷走了大量「姊夫」。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）