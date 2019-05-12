女老師校外教學喝醉　跨男學生「腿上鹹溼熱吻」全入鏡！

▲女老師擁吻學生。（圖／翻攝自liverpoolecho）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一間貴族學校，一年學費高達11000英鎊（約台幣40萬元）號稱師資、教學設備相當講究，但日前卻傳出一名女教師因為校外教學的火車上和男學生酒後擁吻，畫面遭到拍下後女教師也被校方解雇，學生家長表示，光是看到照片就感到相當不舒服，這已經濫用了學生對老師的信任。

根據英國《每日郵報》報導，33歲的女教師瑞秋（Rachel Clint）任職於泰勒學院（Merchant Taylors'Schoo），該校屬於貴族學校，學費驚人。然而就在日前舉辦的校外火車之旅中，瑞秋因為在免費的酒吧喝得相當開心，開始跟學生們大聲玩樂，接著竟然失態的和一名18歲的男學生在眾人前擁吻，甚至還坐在學生的腿上相當熱情，一旁的學生當場嚇壞，立刻拍下照片和影片。

旅途結束後，影片迅速在校園內瘋傳，校方隨即介入調查，「瑞秋老師親吻學生的行為完全是自發性的狀態，她已經遠遠低於我們聘請老師的標準，因此予以解雇。」

對此男學生的家長表示，將自己的孩子送到貴族學校，就是希望可以得到良好的教育，但看到一個女老師對學生做出這樣荒唐的行為，根本就是破壞老師在學生面前的表率跟信任。

據悉，瑞秋已經在學校任教10年，教學生涯中都相當盡心盡力，對於自己做出這樣偏差的行為，她感到相當後悔，甚至在此事過後「教師風評」也將被重新被檢視。