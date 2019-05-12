川普啟動「對2000億美元中國產品加關稅」　Fed：可能準備降息

▲中美貿易戰持續，美宣布啟動價值2000億關稅。（圖／路透社）

國際中心／綜合外電報導

中美貿易戰持續白熱化，11日中美雙方進行磋商前，川普下令啟動價值2000億美元的中國商品提高關稅，導致中國股市暴跌外，全球股市脈動也跟著起伏，不少美方企業也連帶跟著受影響，美國聯準會（FED）認為下一步很有可能降息，因為經濟狀態只會越來越惡化。

根據《華盛頓郵報》報導，對於美國準聯會而言，照理來說若關稅提高，相對進口價格也會提高，就會有通膨的壓力，但目前加重關稅很可能先衝擊的會是消費者的消費習慣和企業狀態，導致經濟狀況惡化，如此以來「將不排除調降利率」。

川普在推特中提到，「關稅調整應該會是讓美國變得更強大，而不是更弱」、「如果你想要避免關稅，那很簡單就把你的商品、工廠都帶回美國製造，一切就得以解決」而外界看來，川普似乎將中美貿易戰作為2020年總統大選的籌碼，甚至認為自己任內的經濟狀況比歐巴馬時代來的好。

就在11輪磋商結束後，預計下一階段談判將在北京舉行，代表中方的中國國務院副總理劉鶴也強硬表示，「中國不怕，雙方為了進行坦承、有建設性的交流，經貿團隊已經商定將在北京見面，繼續進行溝通協商。」而紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，「貿易戰還是只是個議題，預估今年美國經濟成長還是可以達到2.25％。」