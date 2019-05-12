血洗巴基斯坦「5星高檔外交飯店」　槍手組織狂言：就是衝著中國人來！

▲巴基斯坦瓜達爾港發生恐攻針對中國人。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

巴基斯坦南部港市瓜達爾（Gwadar）於當地時間11日下午在一家五星級飯店「珍珠大陸飯店」發生恐怖攻擊，4名武裝槍手闖進飯店內將警衛射殺，並且造成多人受傷，維安部隊抵達後雙方展開激烈駁火，事後巴基斯坦分離主義組織「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army，BLA）坦承犯案，並表示就是衝著中國人和其他外來投資者。

綜合外媒報導，當地時間11日下午4點左右，珍珠大陸飯店闖進4名槍手，一進門就直接對警衛瘋狂射殺，飯店隨即撤離住客，並且將恐怖份子漸進式趕往樓堤間，雙方展開激烈交戰，最後恐怖份子皆遭到擊斃。

珍珠大陸飯店在當地時唯一一間高檔飯店，主要接待投資參訪團、外交官員，可以說是外交住宿重鎮，原本當地僅是小漁村，但因為中國認為該港口是通往玻斯灣的樞紐地帶，希望可以透過「一帶一路」進行投資，2015年巴基斯坦承租給中國40年望帶動經濟，但卻引發當地民眾、武裝組織不滿。

瓜達爾港現今已經成為耗資600億美元（約台幣1.8兆元）的「中巴經濟走廊」貫穿從新疆至瓜達爾的帽貿易，但該地卻也是巴基斯坦分離主義組織的起源地，且擁有大量的天然氣、礦產，因此中國的進駐，讓當地人認為是「帝國主義」侵略，極度反對中國及其他外資進駐，因此引發激烈反抗。