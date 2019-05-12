糗大！「亞契」非哈利王子親生　荒唐周刊編故事：DNA還驗2次

▲美國八卦雜誌傳出亞契非哈利親生。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

英國皇室日前哈利王子、梅根產子，舉國上下狂歡，更引起國際高度關注，但有支持就會有酸言，日前曾報過「威廉王子偷腥引凱特不滿」的美國八卦雜誌，最新一期出刊更加荒唐，提到「哈利的兒子根本就不是親生，甚至還去做了2次DNA檢測」，雜誌一出刊立刻遭到網友怒批，為了銷量真的無所不用其極。

綜合外媒報導，美國八卦周刊「Globe」日前就因為多期報導威廉王子和凱特閨密偷情，還提到凱特哭著跑回家、傳出分居，當時英國皇室完全沒有多做回應，八卦也就不了了之。但近日哈利王子喜獲麟兒，再次讓皇室登上該周刊版面。

該周刊提到，英國皇室在「亞契」的DNA檢驗報告出來後，顯示生父根本就不是哈利，這讓哈利心情根本崩潰，甚至還在宮內隊梅根發脾氣，認為是妻子結怨導致有人傳消息出來認為「梅根就是不忠」，就連一個無辜的嬰兒都受害，梅根則是崩潰痛哭，而刊物的來源全都推給了「不具名的皇室內部人士」，但事實上根本無此人。

「Globe」雜誌專門砲轟英國皇室，卻遭到破解八卦網站打臉，提到當時威廉王子跟凱特根本好好的待在皇室，婚變事情根本子虛無有，兩人出席公開場合還是說說笑笑，更別說此番哈利王子的兒子「不是親生」完全是讓孩子成為無良刊物的犧牲者。

其實早在黛安娜王妃時期，就曾有狗仔認為哈利是黛安娜跟馬術教練的私生子，還一度想拔哈利的頭髮檢驗，如今都過到3代，傳言還是繼續，只能說英國皇室無論正面或是負面話題都是媒體追逐的焦點。