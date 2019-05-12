女友露出邪惡笑容…打開特斯拉自動駕駛「車上掌聲響起」！馬斯克看完回應了

▲女子露出邪惡笑容，要男友開特斯拉，並啟動自動駕駛。（圖／翻攝自Twitter）

國際中心／綜合報導

美國社群日前瘋傳影片，一名男子駕駛AV女友的特斯拉汽車（Tesla）突然心血來潮設定為「全自動駕駛」，接著他就在車上系統幫忙開車時，和女友進行「上下晃動交疊模式」，激戰畫面紀錄全曝光，甚至還上傳至知名影片網站Pornhub，引起網友討論。特斯拉創辦人兼CEO馬斯克（Elon Musk）得知此事後表示，「原來，使用自動駕駛的方式比我們想像的還要更多。」驚訝不已。

美國洛杉磯19歲的AV女優泰勒（Taylor Jackson）請男友駕駛「特斯拉」Model X，兩人一起公路旅行。突然，她心血來潮，就說服男友打開特斯拉的「自動駕駛」功能，在筆直的高速公路上「全面交合作戰」，甚至開啟了手機錄製完整的「掌聲響起片」。

「那時候路上車子超多，很多車子都從我們旁邊開過去。」泰勒說，當她與男友拍完激戰影片後，還在知名影片網站Pornhub查了關鍵字「特斯拉」（Tesla），發現竟然沒有人上傳過相關影片。於是她把影片傳上去後，立即成為了熱搜關鍵字第一名，也順利成為首位「自駕車震」的駕駛，吸引網友們紛紛觀看。

泰勒在推特上分享自己的影片，並標註特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），「我讓特斯拉登上PornHub熱搜第一名！」而Pornhub的小編也在Instagram放了一張影片截圖，並tag馬斯克：「報告馬斯克，自動駕駛時真的沒辦法兩手放在方向盤上。」

對此，馬斯克10日表示，「原來，使用自動駕駛的方式比我們想像的還要更多。」驚訝不已。引起網友們紛紛留言討論：「很危險啦」、「真的母湯」、「這樣的激戰也太可怕了吧」、「完蛋了大家都要買特斯拉了」。泰勒事後也表示，即便是全自動駕駛，這樣做仍有些危險，因為當她與男友動作太激烈時，曾一度關閉自動駕駛，但她也笑說，「看來是該再拍另一支的時候了。」