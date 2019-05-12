3嫌闖中國裔家庭！「挾持7人質」速搶30萬現金　34歲女遭輪流性侵

▲非裔嫌犯闖入中國裔住家，搶走30萬現金並二度性侵中國女子。（圖／紐約市警察局NYPD提供，下同）

國際中心／綜合報導

美國紐約發生一起恐怖搶劫案！3名男子於4日晚上9時30分闖入皇后區小頸（Little Neck）的一戶中國裔住家，搶走了9800美元（約新台幣30萬元）現金，還二度性侵了一名34歲中國裔女子。紐約警方公布了嫌犯的照片和影片，並提供懸賞金額2500美元（約新台幣7萬7000元）請民眾指認，以求順利破案。

根據警方調查，這起事件發生在小頸251街和第57大道附近的住家，當時受害的中國女子正準備離開住處時，突然遭一對持有手槍的2名男子逼迫與她進入家中，強行將家裡其他7人鎖在臥室內挾持；而後，嫌犯就威脅女子進入二樓臥室，先搜刮出1000美元（約新台幣3萬1000元）現金，就在此時，另一名嫌犯就順勢性侵她。

嫌犯完事後，就帶這名中國女子往樓下前進，從中搶走了被害人54歲母親的800美元（約新台幣2萬5000元）現金，並要求女子交出更多的現鈔出來，於是女子只好從床頭櫃再給嫌犯們8000美元（約新台幣24萬7700元），共被搶了9800美元（約新台幣30萬元），最後，另一名嫌犯又性侵了她。

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第3名嫌犯很快前往犯案現場的住家，再與搶錢又性侵的2名嫌犯分別駕駛兩輛車逃離現場。警方公布相關照片和影片，指出這3名嫌犯都是非裔男子，身高皆約為180公分。

一名嫌犯穿著黑色夾克、頭戴黑色滑雪面具、藍色橡膠手套；另一名穿著黑色Adidas夾克、連帽T恤、藍色牛仔褲與棕色靴子，並帶著一個紅色包和黑色露營包；最後進入民宅的嫌犯身穿黑色連帽夾克，深藍色牛仔褲、黑色運動鞋。

至於遭性侵的女子被送往當地醫院，情況穩定。