貿易戰對決！大陸手中藏有「3大武器」可回擊美國　付出代價曝光

▲川普宣布對中國大陸進口產品加徵25%關稅，使得貿易戰再度升溫。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導



面對中美貿易戰升溫，有外媒報導就指出，中國大陸最有可能採取的反制措施有3招，包括了「人民幣貶值」、「拋售美國債券」以及「停止採購美國黃豆」，不過祭出這幾招可能都要付出相當的代價。川普10日要將價值2千億美金的中國商品關稅上調到25%，陸國務院副總理劉鶴對此表示，合作是雙方唯一正確的選擇，但合作是有原則的，重大原則上絕不讓步。

綜合媒體報導，曾任美國財政部官員的資深經濟研究員賽瑟(Brad Setser)就表示，單純用「報復性關稅」來回應，不是中國大陸最有可能採取的措施，很多情況會直接傷及中國大陸自己。

報導更指出，美國觀察家分析，中國大陸擁有的3種反制措施包括以下：

1. 人民幣貶值：可能會透過人民幣貶值來抵銷美國關稅對經濟的影響。瑞銀首席中國經濟學家兼亞洲經濟研究主管汪濤就說，2015年人民幣貶值導致資本外流的痛苦經歷，可能會阻止中國再次採取類似舉動。

2.拋售美國債券：中國大陸是持有最多美債的海外政府，減持美債可能會成為有效的反治措施，然而拋售美國債券，可能會讓價格暴跌，殖利率上升，會對現持有的國債價值產生不利影響，並可能引發美元上漲，帶來金融風險，另外3.1兆美元的外匯存底並沒有其他更好的投資選擇，因此採取這種方法的可能性不高。

3.停止採購美國黃豆（又稱大豆）：中國大陸是美國黃豆的最大買家，已徵收百分之二十五的關稅，且美國黃豆的種植區主要位在中西部，同時是川普票倉，所以對川普而言相當重要。是否會停止購買黃豆，目前還未有定論。

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▲劉鶴在貿易磋商結束後表示，「合作是雙方唯一正確的選擇，但合作是有原則的」。（圖／翻攝自央視）

中美雙方10日第11輪的貿易磋商開始前，美國總統川普就宣布啟動懲罰性關稅，要將價值2000億美金的中國商品關稅從10%上調為25%。對此，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴在磋商結束時表示，「合作是雙方唯一正確的選擇，但合作是有原則的，重大原則上絕不讓步」、「隨意指責『倒退』是不負責任的」。