4公尺「血口巨蟒」入侵！愛貓被活吞…主人崩潰　驚悚張嘴照曝光

記者趙蔡州／綜合報導

泰國北部10日有一名網友在臉書發文，指稱甘烹碧府有一條長達4公尺、重40公斤的巨大蟒蛇闖入民宅，嚇得屋主立刻逃出屋外並打電話求救。救援人員趕到現場後，發現巨蟒已經爬進天花板躲藏，因此花了近1小時才將巨蟒捕獲，而曝光的巨蟒張開大嘴的照片，也讓許多網友表示真的太恐怖了。

▲4公尺血口巨蟒入侵，驚悚張嘴照曝光。（圖／翻攝自泰國網）

根據泰國《Khaosod》報導，救援人員趕到案發地點後發現，現場是一間鄰近樹林的二層透天厝，巨蟒已經隱匿找地方躲了起來，他們經過一段時間的搜尋後，才在儲藏室的天花板發現巨蟒，最後花費了大約1個小時，才將巨蟒成功拖下來並控制住，初步測量巨蟒長約4公尺、重約40公斤。

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▲巨蟒後來躲到儲藏室的天花板裡。（圖／翻攝自泰國網）

報導指稱，房屋的屋主其實有養了5隻貓咪，過去就已經被巨蟒吃掉了一隻，不料巨蟒食髓知味又闖入要吃貓，屋主看見後立刻拿工具制止並打電話求救，因此巨蟒才會鑽入天花板裡躲藏。救援人員將巨蟒抓住後放進了麻袋，未來將會帶到無人居住的森林放生。

▼救援人員初步測量發現，巨蟒長約4公尺、重約40公斤。（圖／翻攝自泰國網）