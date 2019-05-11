伊朗不爽美制裁！強硬退出《伊朗核協議》部分承諾　拉攏中俄撐腰

▲伊朗將退出部分核協議承諾。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

隨著伊朗核問題越來越複雜，美伊之間關係越來越白熱化，美國國總統川普8日簽署行政命令，要求對伊朗的鋼鐵、鋁、銅等實施新制裁，10日伊朗表示將暫停繼續《伊朗核協議》的承諾，甚至已經找好靠山中國與俄羅斯，繼續進口貿易往來。

綜合外媒報導，8日時伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）到莫斯科參訪，其中與會俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）提到「目前現況僅剩俄羅斯和中會支持伊朗」，面對美國的制裁伊朗的石油、金融業受到強大的衝擊。

美伊關係已經從上月川普正式宣布伊朗政府軍「伊斯蘭革命衛隊」列為恐怖組織，這是美國第一次將國家的正規軍隊列為恐怖組織，引發伊朗政府不滿，接著本月2日美國又取消任何國家進口伊朗石油的豁免權，幾乎等同是全面封殺。

因此伊朗總統魯哈尼10日宣布將暫停履行《伊朗核協議》的部分承諾，甚至將不惜退出，將立場擺的相當強硬，並且找來中國跟俄羅斯撐腰，「這兩國將持續給予伊朗支援」也凸顯出中俄不理會美國制裁，從美伊關係所延伸出的大國競爭。