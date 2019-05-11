慎入！4公尺巨蟒闖屋「活吞貓」　血盆大口嚇歪一堆人

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恐怖！泰國一名當地居民日前報案表示，一條長約4公尺、重達40公斤的巨蟒闖進家裡，不但在屋內到處亂竄，還吃掉家裡養的一隻貓。捕蟒大隊接獲報案後立刻趕到現場，發現這條巨蟒躲藏在天花板，花了一個多小時才成功將巨蟒捕獲。而這條巨蟒張開血盆大口的照片，也讓許多網友嚇壞。

綜合當地媒體報導，屋主阿克內（นายอเนกเ）表示，當他發現家裡的天花板上竟掛著一條長約4公尺巨蟒時，他當場嚇傻，並趕緊打電話報案。救援人員趕到現場後發現，事發地點是一棟連接樹林的2層樓住家，才讓巨蟒可以自由進出。他們在儲藏室的天花板裡發現巨蟒，花了近1小時才將牠拖下來控制住。

▲巨蟒躲在天花板下，救援人員狂扯一小時才抓到。（圖／翻攝自Khaosod - ข่าวสด臉書粉專）

捕蟒的過程相當艱辛，救援人員先是破壞天花板，但敏捷且狡猾的巨蟒看到有人要抓牠，直接溜掉跑到房間角落，隨後捕捉大隊更一路狂追並拆除房間，就是要抓到巨蟒。先是抓住牠的尾巴及身體，將牠從房間天花板扯下，但巨蟒彷彿擁有強壯的腿，怎麼拉都拉不動，於是救援人員再度爬上天花板，才成功一舉把牠拿下。

據了解，阿克內還養了5隻貓，之前已不幸被巨蟒吃掉了一隻，沒想到在事發前一晚又想繼續吞貓當晚餐，但因為動作過於明顯被發現，於是又躲回天花板。抓到巨蟒後救援人員將牠放進袋子，準備將牠帶到無人區放生。

可愛的是，害怕又被吃掉的小貓們在捕蟒過程都嚇得躲到車子底下，看到巨蟒被抓住後放到袋子裡後，才又安心的走出來。

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▲巨蟒張開血盆大口的照片，嚇壞許多網友。（圖／翻攝自Khaosod - ข่าวสด臉書粉專）