12歲女遭獸父「逼幫媽行夫妻義務」　5年後要求用性玩具孝敬…男友暴怒

▲少女遭到變態父親侵犯，還強迫用性愛玩具。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲赫維灣（Hervey Bay District）日前傳出一名40歲的父親，因為常酗酒導致婚姻破裂，獨自帶著女兒和其他小孩住在一起，但漸漸的卻將當時僅12歲的女兒當作慾望發洩的對象，直到如今17歲女兒將自己遭到侵犯的事情告訴男友，在男友的力挺下，才到警局報案將變態父親繩之以法。

根據英國《每日郵報》報導，這名變態父親從女兒12歲開始，就開始出現性侵的行為，平時還會用口頭、訊息等方式性暗示騷擾，甚至在深夜喝酒後，還會要求女兒將雙腿打開，並且在中間打手槍洩慾，就這樣過了3天，女兒因為擔心報警會讓家人從此分開，因此默默隱忍，

沒想到這名父親更加變本加厲，還會上網購買情趣用品，要求女兒使用，並且在其他小孩睡著時，偷偷爬上女兒的床。直到女孩17歲時交了男友，父親還是不願意放過，某個夜晚再度想要性侵女兒，還用手機拍下女兒的性器官，更不願意刪除，最終女孩終於受不了決定告訴男友，男友得知後立刻拉著女孩報警，全案曝光。

法官開庭時提到，這名父親所做的已經不是一個為人父會做的行為，甚至已經讓父女間的信任破滅，「這很有可能會摧毀一個孩子」。獸父事後也坦承犯案，但卻認為都是因為女兒引誘他，才會發生，但遭到法官反駁。目前男子被判七年監禁，2021年才有假釋機會。