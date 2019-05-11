炸雞塊就要這樣吃！「裸體雞塊」引共憤　網怒：你102%是連環殺手

▲一張雞塊去皮照引發網友論戰。（圖／翻攝自Facebook／Sameer Jafri）



國際中心／綜合報導

大家到速食店買雞塊，除了沾糖醋醬以外，還有什麼必吃方法嗎？美國有一名網友就在臉書上貼出一張「令人髮指」的「雞塊去皮」照，並說，「大家都會剝雞塊皮嗎？」結果立刻引來超過9500個網友回應，有人留言表示，「若你會剝雞塊皮，那有102%的機率你是連環殺手」。

來自美國自路易斯安那州的網友傑弗瑞（Sameer Jafri）在臉書上po出一張照片，照片中可以看到不同口味的醬料、3塊已經徹底去皮的炸雞塊，還有一小座雞塊皮山丘，並留言問說，「大家會剝雞塊皮嗎？」最後這則貼文吸引超過9500人回應，分享超過2萬次。大多數網友都憤怒表示，「我真的要吐了」、「若我朋友這樣做，就立刻跟他絕交！」、「這是我人生中看過最恐怖的事」、「我要立刻通報有恐怖主義，炸雞塊去皮不該存在於社會上」、「到底誰會做這種惡毒的事」。

另外一派網友則紛紛在社群網站上曬出自己的「剝皮照」聲援，並說，「這是個減肥的好方法」、「最愛去皮雞塊」、「雞塊這樣才好吃」、「我只吃去皮的！」、「原來我不孤單」。

然而許多速食都有各種特殊吃法，例如薯條除了去鹽、番茄醬等經典吃法外，更有人力推番茄醬加砂糖，且一定要「2：1」，也有人說要把薯條放進玉米濃湯裡，還要「用湯匙壓一壓」方便薯條吸湯汁，過了兩三分鐘後就可以出現另一道「薯條濃湯」。