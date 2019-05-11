與海龜同游…比基尼正妹慘被「咬破氣墊落海」　兇手見她濕身狂追

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許多人會在炎炎夏日去海邊放鬆，和朋友玩鬧時總會故意將對方拉下水，但你有被海龜拉下水的經驗嗎？美國一名女子日前出國度假，悠閒躺在充氣墊上時看見海龜靠近，還想伸手摸摸牠，沒想到海龜一口咬破充氣墊、害她掉到水裡，看著她驚慌失措的模樣還不斷逼近，讓她嚇到不行，一旁的好友卻都忍不住大笑出聲。

《每日郵報》9日報導，史蒂芬妮（Stephanie Sandiland）日前到和朋友到巴哈馬埃克蘇馬島（Exuma）度假，到海上游泳時仰躺在一個被他們取名為莎莉（Sally）的充氣鱷魚上，還有二隻海龜在附近游泳。他們原先相安無事，直到其中一隻海龜突然游向史蒂芬妮。

▲ 海龜咬破氣墊害她落水。（圖／翻攝自YouTube／Caters Clips，下同）

由影片中可見，一隻海龜緩緩游向鱷魚、靠近穿著清涼比基尼的史蒂芬妮。她抬起頭、伸出右手撫摸龜背，沒想到海龜突然張嘴、狠狠咬了充氣鱷魚的腳一口，接著鱷魚開始消氣。史蒂芬妮感受鱷魚在下沉，驚慌的尖叫，「喔不！莎莉在下沉！」她的男性友人也在旁邊說風涼話，「莎莉的手死掉了～」且海龜此時還在水中狂推。

只見史蒂芬妮尖叫一聲後從鱷魚上摔進水裡、不斷掙扎，趕緊抓住一旁的水上摩托車，沒想到海龜在她落水後先是轉了個彎，又鎖定她的方向直直游。史蒂芬妮聽見朋友的警告「來了」、轉個身便驚見海龜又在靠近，馬上發出更大聲的尖叫、用盡全力爬上水上摩托車，模樣相當狼狽。

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▲ 海龜步步逼近害她放聲大叫。

當史蒂芬妮鬆了一口氣、大喊「我的天」的時候，她的朋友正坐在水上摩托車上、餵這隻海龜吃零食，畫面令人哭笑不得。拍下這段影片的布蘭登（Brendan Butler）則表示，「我當時覺得這很有趣，但那隻大烏龜可能咬下我們的手指。」報導指出，海龜下顎強而有力、牙齒也很鋒利，若不慎被咬會非常疼痛，遊客應多加小心；但牠們通常樂於與人類互動，鮮少傷害人。