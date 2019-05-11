渡劫？美德州暗夜「連11次天打雷劈」　竟都打在「同一點」

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美國德州日前遭暴風雨侵襲，整夜風雨交加、打雷閃電不斷。有媒體拍到相當驚人的一幕，這場暴風雨中竟然在短短的8秒內，連續出現11道閃電且全打在同一點。

據當地電視台KHOU 11的記者高速拍攝的影片，遭連續擊中11次閃電的地點是在大休士頓地區的本德堡郡（Fort Bend County），影片可見不遠處的天空中直接打下一條閃電，形成和地平線連接成一條「通道」，接著就是連續十多次忽明忽暗的閃光，接著鏡頭左側再度出現一道閃電，仔細觀察會發現，在短短8秒連續11次閃電都打在同個地方，直到第12次才轉移陣地，讓人看了嘖嘖稱奇。

▼德州休士頓本德堡郡，日前驚傳閃電11次都在同一地點。（圖／翻攝自Youtube KHOU 11）

休士頓市近郊的阿塔斯柯西塔(Atascocita)，當天的打雷也不曾停過，有民眾看到，天空中呈現紫色光線，而閃電有如蜘蛛絲般遍布交織成一片電網，嚇壞不少人。

▼休士頓阿塔斯柯西塔的天空也呈現紫色一片，其中遍布多條閃電組成的電網。（圖／翻攝自Sharon Graf臉書）

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根據《休士頓紀事報》報導，日前因為強大的暴風雨，造成休士頓地區多處民宅、街道都淹大水，如今又多了閃電打雷添亂，一波未平一波又起，許多房屋屋頂遭受嚴重雷擊。對此，相關單位也提醒民眾應檢查屋頂是否損壞，否則下次大雨又來，恐變成水淹家園。

