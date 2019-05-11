睡到一半3歹徒闖入搶劫！她拿槍掃射擊退　網歪樓：神似曲家瑞～

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美國喬治亞州（State of Georgia）發生一起驚險槍戰！3名歹徒持槍闖進一間民宅企圖搶劫，但歹徒以為屋主只是個弱女子，殊不知她也不是省油的燈，立刻拿槍掃射，整間屋子槍火交戰，最後1名歹徒被女屋主擊斃，另外2名則害怕得立刻逃離屋子。

綜合外媒報導，事發地點位於亞特蘭大市東北部的Spring Dr NW 的3500 號街區，3名歹徒在凌晨4點多闖入一間民宅，而當時屋內只有一名熟睡的亞裔女子，其中1名歹徒將房門踹開，想要洗劫財產和有價值的物品，直接吵醒女屋主，隨後她持槍和歹徒們對峙。

▲女屋主1人戰3歹徒。（圖／翻攝Youtube）

原先，歹徒以為女屋主只是拿槍作勢、嚇嚇他們，豈料竟惹到女漢子！女屋主開始朝著3個歹徒掃射，而他們也開槍還擊，只見女子像發了狂似的衝出來，歹徒連忙躲避逃竄。在槍戰的混亂之中，1名歹徒當場中槍身亡，另外2人則逃得無影無蹤。隨後，女子也不放心地躲在門邊朝外再補上一槍，立刻打電話求救。

警方表示，女屋主在家擊斃歹徒，屬於正當防衛，但也必須注意範圍，如果是在家裡的院子，則不屬於正當防衛，但只要踏入屋內，做出的正當防衛就可成立。目前警方正追緝2名逃跑的嫌犯。

影片曝光後，許多網友紛紛大讚女屋主的勇猛「花木蘭就是強！」「搞不好當過女警或女兵，一個弱女子能單手連續擊發，槍法還這麼準」、「東方大媽~威」，還有網友看了直呼，「這女屋主神似曲家瑞！」